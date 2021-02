Uomini e Donne: Giacomo e Massimiliano sono i nuovi tronisti (Di martedì 2 febbraio 2021) Giacomo E’ tempo di nuovi tronisti a Uomini e Donne. A sedersi sulla poltrona rossa del programma di Canale 5 saranno Massimiliano e Giacomo. Massimiliano Massimiliano ha 20 anni ed è originario di Nettuno (RM); all’età di 16 anni ha iniziato a lavorare, facendo il muratore con lo zio, il barista, il cameriere e alcune incursioni nel mondo della moda. Recentemente ha lavorato per una carrozzeria alla ricerca di una stabilità economica. A 13 anni i genitori si sono separati ed hanno cominciato ad avere difficoltà economiche importanti. Massimiliano ha una sorella e non si sente un ragazzo superficiale; il suo sogno è trovare una donna come sua sorella: “A Uomini e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 febbraio 2021)E’ tempo di. A sedersi sulla poltrona rossa del programma di Canale 5 sarannoha 20 anni ed è originario di Nettuno (RM); all’età di 16 anni ha iniziato a lavorare, facendo il muratore con lo zio, il barista, il cameriere e alcune incursioni nel mondo della moda. Recentemente ha lavorato per una carrozzeria alla ricerca di una stabilità economica. A 13 anni i genitori siseparati ed hanno cominciato ad avere difficoltà economiche importanti.ha una sorella e non si sente un ragazzo superficiale; il suo sogno è trovare una donna come sua sorella: “Ae ...

