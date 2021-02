UOMINI E DONNE anticipazioni: Gemma e Maurizio, lei ha davvero le prove? (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di UOMINI e DONNE, che vedrà come protagonista Gemma Galgani. Nella scorsa registrazione la dama piemontese aveva annunciato che avrebbe portato in studio le prove schiaccianti e inconfutabili della colpevolezza di Maurizio Guerci, accusato di avere un’amante al di fuori della trasmissione. A quanto pare le prove in questione sarebbero irrisorie e senza alcun fondamento, visto che la nostra protagonista non sarà in grado di fornire dettagli sulla presunta amante del Guerci. Non mancherà la reazione di Tina Cipollari, che avrà da ridire sul comportamento scorretto di Gemma, la quale ha accusato il suo ex compagno senza avere nulla di concreto in mano. A questo punto cadono tutte le accuse contro ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di, che vedrà come protagonistaGalgani. Nella scorsa registrazione la dama piemontese aveva annunciato che avrebbe portato in studio leschiaccianti e inconfutabili della colpevolezza diGuerci, accusato di avere un’amante al di fuori della trasmissione. A quanto pare lein questione sarebbero irrisorie e senza alcun fondamento, visto che la nostra protagonista non sarà in grado di fornire dettagli sulla presunta amante del Guerci. Non mancherà la reazione di Tina Cipollari, che avrà da ridire sul comportamento scorretto di, la quale ha accusato il suo ex compagno senza avere nulla di concreto in mano. A questo punto cadono tutte le accuse contro ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - ComiottoLuca : RT @CiccioRatti: - Renzi ha lavorato per un paese in cui la politica avversa l'aborto, in cui le donne guadagnano meno degli uomini, in cui… - AlessiaAccurso : RT @13mari81: Un altro femminicidio in Puglia, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato, aveva 29 anni. Una strage senza fine, che il codice… -