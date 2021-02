Un'officina abusiva per smontare le auto rubate: nel capannone a San Girolamo veicoli trafugati e pezzi di ricambio (Di martedì 2 febbraio 2021) Il capannone a San Girolamo trasformato in un'officina abusiva in cui non si riparavano auto, ma si smontavano veicoli rubati. A scoprire il luogo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile del ... Leggi su baritoday (Di martedì 2 febbraio 2021) Ila Santrasformato in un'in cui non si riparavano, ma si smontavanorubati. A scoprire il luogo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile del ...

Sudestonlineit : I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno denunciato a piede libero un 52enne, inc… - psychogiu : @lloveisnotdying Se non mi facessero saltare la testa lo farei. Manderei la finanza sia per l’officina sia per l’estetista abusiva accanto. - psychogiu : Sotto il mio balcone c’è un’officina abusiva e sto tizio martella tutto il giorno che voglia di spaccarglielo in testa cristo - Sudestonlineit : Smontavano veicoli rubati in un’officina abusiva - tgroseto : Basciano, officina meccanica abusiva -