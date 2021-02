Universi femminili da Harlem alle Banlieue

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) «La versione mainstream di un film di Kelly Reichardt». Così, il critico di Variety Peter Debruge ha entusiasticamente descritto Land. La maldestra definizione, in una recensione per altro molto positiva, riesce a insultare in un colpo solo la regista del film (presentato nella sezione Premiere), Robin Wright, e la stessa Reichardt, uno degli autori americani più originali, raffinati e stimati di oggi, che era stata lanciata proprio al Sundance, nel 1994, con River of Grass. La gaffe di Debruge conferma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Universi femminili

Il Manifesto

Tante serie televisive di norma ambientate infittizi hanno, però, deciso di fare un'... Elizabeth Keen, l'agente speciale interpretata da Megan Boone, è uno dei personaggipiù forti ...... mentre nell'episodio L'alternativa si erano uniti i concept di viaggio nel tempo e... che ancora non era aperta, ad esempio, al mostrare gli ombelichi. Per girare le scene in cui ...«La versione mainstream di un film di Kelly Reichardt». Così, il critico di Variety Peter Debruge ha entusiasticamente descritto Land. La maldestra definizione, in una recensione per altro molto posit ...La disoccupazione femminile denunciata dall’Istat non risparmia il Levante ligure. Falcidiati turismo e assistenza domestica ...