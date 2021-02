Una vita anticipazioni: Felipe e Marcia giocano con il fuoco, Genoveva freme (Di martedì 2 febbraio 2021) Felipe e Marcia continuano a vedersi di nascosto: si amano e vogliono stare insieme. La bella brasiliana però sa di essere in una posizione scomoda essendo sposata con Santiago: come se ne uscirà da questa situazione? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 3 febbraio 2021. Come avrete visto, proprio mentre Felipe e Marcia stavano parlando dei loro progetti per il futuro, in casa è arrivata Agustina. E’ chiaro che per i due amanti clandestini quello non sia il posto migliore per incontrarsi…Felipe inizia a sospettare di tutti, dopo quello che è successo in passato con Marcia, persino di Agustina…Che cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, ecco la trama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021)continuano a vedersi di nascosto: si amano e vogliono stare insieme. La bella brasiliana però sa di essere in una posizione scomoda essendo sposata con Santiago: come se ne uscirà da questa situazione? Lo scopriamo con leper la puntata di Unadi domani, 3 febbraio 2021. Come avrete visto, proprio mentrestavano parlando dei loro progetti per il futuro, in casa è arrivata Agustina. E’ chiaro che per i due amanti clandestini quello non sia il posto migliore per incontrarsi…inizia a sospettare di tutti, dopo quello che è successo in passato con, persino di Agustina…Che cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con ledi Una, ecco la trama ...

