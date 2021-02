Una follia | ma che è questa? Buffonate Insinuazioni vergognose contro di lei | Alessia Marcuzzi massacra la vip | Guarda

(Di martedì 2 febbraio 2021) Anchesi infuria. E in questo caso si infuriaSofia Calesso, partecipante dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, la quale ha più volte detto che Carlotta dell'Isola, entrata al GfVip, sarebbe stata raccomandata proprio dalla. E ora la conduttrice Mediaset, stufa di simili, replica. E lo fa senza giri di parole, in modo duro, indignato, andando dritto al punto dopo aver dovuto sentire tutto quel bla-bla sulla presunta spintarella. La replica dellapiove su Twitter, dove cinguetta furibonda: "Io che raccomando Carlotta? Ma la. Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l'avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su direct perché mi faceva ridere e ci siamo ...

RobertoBurioni : Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziar… - capuanogio : L'insulto di #Ibrahimovic a #Lukaku con riferimento a riti vodoo, forse una vecchia vicenda relativa al belga e all… - LegaSalvini : ++ RADDOPPIARE LE TASSE SULLA CASA È UNA FOLLIA ++ - fradelucchi : RT @fipeconf: Lotteria scontrini #FipeConfcommercio: 'Una follia che penalizza chi è in difficoltà. Pronto solo un locale su tre'. https://… - MaMaurizi9 : RT @DelmastroAndrea: #FdI #Governo: Delmastro (FdI), Arcuri al MISE sarebbe ciliegina su torta! Una vera follia! -

Ultime Notizie dalla rete : Una follia

la VOCE del TRENTINO

... Guatemala, Honduras, Paraguay oltre che dalla Lega Araba che anzi l'ha definitogrande minaccia alla pace mondiale. È ora che, anche il nostro Paese, in nome delle vittime di questa......Ministero della Salute per garantire la RU486 anche fuori dal ricovero ospedaliero è soloe ...la scusa di evitare il contagio limitando il più possibile gli accessi in ospedale si equipara...Ha suscitato sconcerto a Osaka l'invio ai malati di Covid-19 in quarantena di pubblicità della Koeshika , una ditta di pompe ...Alessia Marcuzzi ha sbottato sui social durante il GF VIP: la conduttrice ha aggiornato Twitter mentre vedeva la puntata del reality ...