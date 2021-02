"Un Paese rovinato da deficienti". Balotelli, crisi di nervi contro Alda D'Eusanio: volano parole grossissime (Di martedì 2 febbraio 2021) Alda D'Eusanio graziata. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip non sarà espulsa per la triste espressione pronunciata a poche ore dal suo ingresso. La decisione è stata confermata durante la puntata dell'1 febbraio dopo il televoto. Ma non tutti hanno preso bene la scelta del pubblico che ha voluto passare sopra la frase: "Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?". E quel qualcuno è proprio Mario Balotelli. Il calciatore, nonché fratello di un ex coinquilino del programma di Alfonso Signorini, non ci è andato per il sottile: "#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un'ignoranza inaccettabile. L'Italia ragazzi come dico sempre è il Paese più bello al mondo rovinato da pochi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)D'graziata. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip non sarà espulsa per la triste espressione pronunciata a poche ore dal suo ingresso. La decisione è stata confermata durante la puntata dell'1 febbraio dopo il televoto. Ma non tutti hanno preso bene la scelta del pubblico che ha voluto passare sopra la frase: "Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?". E quel qualcuno è proprio Mario. Il calciatore, nonché fratello di un ex coinquilino del programma di Alfonso Signorini, non ci è andato per il sottile: "#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un'ignoranza inaccettabile. L'Italia ragazzi come dico sempre è ilpiù bello al mondoda pochi ...

