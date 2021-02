Un attaccante del Napoli pensa al futuro: si espande la catena di ristoranti (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è anche il futuro nei pensieri di Andrea Petagna. L’attaccante del Napoli da tempo ha investito in una catena di ristoranti con i soci Sfera Ebbasta e Marcelo Burlon (stilista). L’investimento sostenuto nell’Healthy Color, un ristorante fast food di piatti sani, salutari e colorati, sta per raddoppiare. Domani a Roma verrà inaugurata una nuova sede al quartiere Prati e Petagna è stato nella Capitale proprio per ultimare i preparativi, dovendo saltare l’evento a causa della concomitanza della gara di Coppa Italia con l’Atalanta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è anche ilnei pensieri di Andrea Petagna. L’delda tempo ha investito in unadicon i soci Sfera Ebbasta e Marcelo Burlon (stilista). L’investimento sostenuto nell’Healthy Color, un ristorante fast food di piatti sani, salutari e colorati, sta per raddoppiare. Domani a Roma verrà inaugurata una nuova sede al quartiere Prati e Petagna è stato nella Capitale proprio per ultimare i preparativi, dovendo saltare l’evento a causa della concomitanza della gara di Coppa Italia con l’Atalanta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : attaccante del Calcio, colpo di mercato per la Nissa: arriva l'attaccante Peppe Prestia

Con la ripresa del campionato di Eccellenza ormai molto probabile, la Nissa mette a segno un grande colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di uno dei più forti attaccanti esterni della ...

Chiusura mercato del Brescia: spaccatura tra Cellino e tifosi

... Luca Pandolfi (attaccante classe '98 proveniente dalla Turris e all'esordio in B) e Marko Pajac (centrocampista del '93 arrivato dal Cagliari, ma alle prese con una prolungata assenza dai campi di ...

Chi è Emanuele Pecorino, l'attaccante del Catania preso dalla Juventus Goal.com Rodríguez, il giovane attaccante è approdato in Europa ma non al Cagliari

Brian Rodríguez è un nuovo giocatore dell’Almeria. Il club spagnolo, attualmente in Segunda División, ha battuto anche la concorrenza del Cagliari acquistando il giovane uruguaiano con la formula del ...

Con la ripresa del campionato di Eccellenza ormai molto probabile, la Nissa mette a segno un grande colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di uno dei più forti attaccanti esterni della categoria.

Luca Pandolfi (attaccante classe '98 proveniente dalla Turris e all'esordio in B) e Marko Pajac (centrocampista del '93 arrivato dal Cagliari, ma alle prese con una prolungata assenza dai campi di gioco).

Brian Rodríguez è un nuovo giocatore dell'Almeria. Il club spagnolo, attualmente in Segunda División, ha battuto anche la concorrenza del Cagliari acquistando il giovane uruguaiano con la formula del prestito.