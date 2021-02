Ultimi sondaggi SWG, il Movimento 5 Stelle risale e supera Fratelli d’Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) Potrebbe essere l’effetto Conte, ovvero l’esito della vicinanza da parte di una parte degli elettori al premier dimissionario, che mantiene una buona popolarità, premier che pur non essendo formalmente parte di alcun partito è identificato maggiormente con il Movimento 5 Stelle. Fatto sta che il partito di Di Maio, quello più governista in questo momento, è quello che gode del maggior aumento tra i partiti negli Ultimi sondaggi di SWG per il TG di La7. Cresce infatti del 0,6% arrivando al 16,3%, sorpassando dopo diverso tempo Fratelli d’Italia che da quest’autunno era sempre stato il terzo partito. E che invece scende di quattro decimali andando al 15,9%. Un calo in linea con quello del centrodestra, considerando che la Lega perde lo 0,2% e va al 23,3%, mentre Forza ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 2 febbraio 2021) Potrebbe essere l’effetto Conte, ovvero l’esito della vicinanza da parte di una parte degli elettori al premier dimissionario, che mantiene una buona popolarità, premier che pur non essendo formalmente parte di alcun partito è identificato maggiormente con il. Fatto sta che il partito di Di Maio, quello più governista in questo momento, è quello che gode del maggior aumento tra i partiti neglidi SWG per il TG di La7. Cresce infatti del 0,6% arrivando al 16,3%, sorpassando dopo diverso tempoche da quest’autunno era sempre stato il terzo partito. E che invece scende di quattro decimali andando al 15,9%. Un calo in linea con quello del centrodestra, considerando che la Lega perde lo 0,2% e va al 23,3%, mentre Forza ...

