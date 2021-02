Ultimi Sondaggi Politici elettorali: calano Lega e FDI, vola M5S (Di martedì 2 febbraio 2021) Nell’ ultimo Sondaggio politico elettorale effettuato da SWG per il TG di La 7 di Mentana arrivano risultati per certi versi sorprendenti. Realizzato in piena crisi di Governo il Sondaggio evidenzia come sia la Lega che Fratelli d’Italia sono in calo, mentre il Movimento 5 stelle risale guadagnando punti. Vediamo allora tutti i dati e le intenzioni di voto degli italiani e se vogliono o meno tornare alle urne il più presto possibile. Sondaggi Politici elettorali SWG per la 7: giù Lega e Fratelli d’ Italia Sembra strano, ma in un momento in cui si sta decidendo se andare alle urne, affidare il Governo ad un nuovo Premier o addirittura lanciare il Conte Tier, i Sondaggi Politici di La 7 sorridono al centrosinistra. Nel dettaglio ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 2 febbraio 2021) Nell’ ultimoo politico elettorale effettuato da SWG per il TG di La 7 di Mentana arrivano risultati per certi versi sorprendenti. Realizzato in piena crisi di Governo ilo evidenzia come sia lache Fratelli d’Italia sono in calo, mentre il Movimento 5 stelle risale guadagnando punti. Vediamo allora tutti i dati e le intenzioni di voto degli italiani e se vogliono o meno tornare alle urne il più presto possibile.SWG per la 7: giùe Fratelli d’ Italia Sembra strano, ma in un momento in cui si sta decidendo se andare alle urne, affidare il Governo ad un nuovo Premier o addirittura lanciare il Conte Tier, idi La 7 sorridono al centrosinistra. Nel dettaglio ...

