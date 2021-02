Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di martedì 2 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.41 – Roma, Dzeko incontra Paulo Fonseca – Edin Dzeko è pronto al faccia a faccia con il tecnico Paulo Fonseca dopo la mancata cessione all’Inter. Ecco le sue richieste. Ore 9.14 – Cessione Inter – L’Inter potrebbe ricevere un’offerta da un secondo fondo d’investimento oltre a quella in arrivo da BC Partners dopo la due diligence. La situazione. Ore 8.44 – Ibra vs Lukaku – Nuovi sviluppi in merito alla lite Ibrahimovic-Lukaku: i due giocatori saranno ascoltati in Procura dalla FIGC. La situazione Ore 8.11 – Lazio, oggi il rinnovo di Inzaghi – Secondo quanto riferito da Il Messaggero già oggi potrebbe esserci l’annuncio del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.41 – Roma, Dzeko incontra Paulo Fonseca – Edin Dzeko è pronto al faccia a faccia con il tecnico Paulo Fonseca dopo la mancata cessione all’Inter. Ecco le sue richieste. Ore 9.14 – Cessione Inter – L’Inter potrebbe ricevere un’offerta da un secondo fondo d’investimento oltre a quella in arrivo da BC Partners dopo la due diligence. La situazione. Ore 8.44 – Ibra vs Lukaku – Nuovi sviluppi in merito alla lite Ibrahimovic-Lukaku: i due giocatori saranno ascoltati in Procura dalla FIGC. La situazione Ore 8.11 – Lazio, oggi il rinnovo di Inzaghi – Secondo quanto riferito da Il Messaggero già oggi potrebbe esserci l’annuncio del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con ...

