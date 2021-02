Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alta tensione al tavolo di confronto sul nuovo governo Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana e chiede subito il programma un documento di sintesi propone anche la bicamerale per le riforme e guidata da L’opposizione insiste sul mese sennò allo speck Trento di ministeri che considererebbe un errore triste i 5 stelle a mettono il confronto Franco ma sottolineano anche lo spirito costruttivo di tutti nonostante le sensibilità diverse dicono no Dunque Alle proposte di rilanciano su reddito di cittadinanza salario minimo equo compenso una riforma elettorale che introduca le preferenze fico Cerca la quadra per poter tornare a Giorgia al Quirinale con un’indicazione Chiara Mattarella chiede continuità di azione per i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria in ...