UGG | la rivincita delle scarpe-pantofole Tutti le vogliono | +242% di ricerche

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Che li amiate o li odiate, gli UGG sono tornati”: con queste parole il Guardian consacra il ritorno degli UGG. Gli storici stivaletti di montone, facili bersagli di critiche per il loro aspetto molto simile a quello di una pantofola, sono di nuovo sulla cresta dell’onda. “Le persone passano più tempo in casa ecomodità”, si legge in un report di Lyst. La più grande piattaforma mondiale di ricerca di abbigliamento di lusso ha stimato per gli ultimi mesi del 2020 un aumentodi questo capo del 242% rispetto all’anno precedente. Se tute e pigiami hanno invaso il mercato del fashion dall’inizio della pandemia, le “” non sono da meno. Lyst ha inserito il modello “ultra mini” di UGG (i più bassi della collezione) al quinto posto tra i dieci marchi più desiderati al ...