Ufficiale anche il Samsung Galaxy M02 | che però conoscevamo già

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) IlM02 è adesso, per il momento esclusiva del mercato indiano (se non possiamo escludere possa arrivare un giornoda noi). Il dispositivo include uno schermo Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione HD+, ed è spinto dal processore MediaTek MT6739. Le configurazioni disponibili sono due: la prima con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), e la seconda con 3GB di RAM e 32GB di storage. Tra le connettività supportate il 4G LTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 5, il jack per le cuffie da 3.5mm, il GPS con Glonass. IlM02 include una batteria da 5000mAh (la ricarica avviene tramite porta microUSB, che non è proprio la stessa cosa rispetto alla ricarica effettuata tramite la ...