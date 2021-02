Tutti i guai del piano vaccinale italiano

Leggi su panorama

(Di martedì 2 febbraio 2021) In Italia ad oggi solo l'1,04% della popolazione ha ricevuto le due dosi del vaccino anticovid (659.665) e non è chiaro in che tempi il restante 99% della popolazione potrà essere vaccinato. Nemmeno ilstrategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 redatto dal Ministero della Salute ha fatto chiarezza. Anzi nel documento scritto a dicembre 15 giorni prima del Vaccine-Day, ci sono dei punti rimasti disattesi ed altri che non hanno tenuto conto di eventuali imprevisti lasciando ancora una volta il Paese impreparato davanti al virus. L'ennesima riprova la si è avuta ieri con il sito della Regione Lazio andato in tilt per le troppe domande di prenotazione del farmaco per gli over 80. Impreparazione, sottovalutazione, ritardi e problemi Alla fila degli over 80 e delle persone fragili dovuta ai tagli di Pfizer e Moderna si é aggiunta un'altra fila quella nata ...