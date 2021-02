“Tutti hanno paura di Alfonso Signorini”. Il vip vuota il sacco: “Ecco perché lo temono” (Di martedì 2 febbraio 2021) Non c’è settimana che Salvo Veneziono non dichiari qualcosa, quasi sempre al vetriolo contro qualcuno. L’argomento sempre lo stesso, che poi lui conosce molto bene: il Grande Fratello. Sono cinque mesi che i concorrenti del GF Vip sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia e non passa giorno senza che Salvo Veneziano, dal suo profilo social, non li attacchi e critichi la trasmissione di Canale 5 che, mai come quest’anno, sta usando due pesi e due misure. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Salvo Veneziano ha fatto una dichiarazione choc su Alfonso Signorini: “Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione”.



Mentre alcune persone si sono recate fuori dalla casa del GF Vip per urlare il loro sdegno per i voti truccati provenienti dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Non c’è settimana che Salvo Veneziono non dichiari qualcosa, quasi sempre al vetriolo contro qualcuno. L’argomento sempre lo stesso, che poi lui conosce molto bene: il Grande Fratello. Sono cinque mesi che i concorrenti del GF Vip sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia e non passa giorno senza che Salvo Veneziano, dal suo profilo social, non li attacchi e critichi la trasmissione di Canale 5 che, mai come quest’anno, sta usando due pesi e due misure. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Salvo Veneziano ha fatto una dichiarazione choc su: “di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione”.Mentre alcune persone si sono recate fuori dalla casa del GF Vip per urlare il loro sdegno per i voti truccati provenienti dal ...

matteosalvinimi : #Salvini: Come potrebbe finire? Si mettono d'accordo, cambiano qualche ministro e poi tutti in tv a dire che hanno… - poliziadistato : 'Donare è amare' con questo slogan l'associazione @donatorinati_ps della #Poliziadistato invita tutti coloro che ha… - MatteoRichetti : 440mila lavoratori in meno nel 2020. Solo a dicembre hanno perso il posto di lavoro 101mila lavoratori di cui 99mil… - IsabellaDaragon : RT @sruotolo1: A Roberto #Battiloro, il papà di Giovanni, una delle 43 vittime del #ponteMorandi hanno offerto un milione di euro per chiud… - Ernesto29296958 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Come potrebbe finire? Si mettono d'accordo, cambiano qualche ministro e poi tutti in tv a dire che hanno vin… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti hanno Prenotazioni vaccini con Poste Italiane/ "Piattaforma online, Postamat, portalettere"

... Marche, Calabria, Abruzzo - dove già " 100.000 italiani hanno già completato il percorso di vaccinazione" . La vaccinazione nel momento in cui sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta - a ...

Pagamenti digitali, ecco i titoli sui cui puntare nel 2021

... ma anche di alcune grandi banche che hanno da tempo presidiato con successo il settore dei ... che propone gratuitamente a tutti i propri clienti la possibilità di investire in migliaia di azioni ...

Il collaboratore di Suu Kyi: «Hanno arrestato tutti, ho la valigia pronta anch’io» Corriere della Sera Il machine learning scopre la firma neurale del comportamento impulsivo

Uno studio su registrazioni da singoli neuroni fa luce su un frequente effetto collaterale dei farmaci per il morbo di Parkinson.

Sanremo Sì, Sanremo NO, Sanremo BOH? Recap (fondamentale) di ciò che sta accadendo

Il cast di Sanremo 2021 sta scaldando la voce. Il fitting per i vestiti degli ospiti delle serate live dal Teatro Ariston è ormai alle ultime battute. Ci sono persino le date: Sa ...

... Marche, Calabria, Abruzzo - dove già " 100.000 italianigià completato il percorso di vaccinazione" . La vaccinazione nel momento in cui sarà aperta acoloro che ne faranno richiesta - a ...... ma anche di alcune grandi banche cheda tempo presidiato con successo il settore dei ... che propone gratuitamente ai propri clienti la possibilità di investire in migliaia di azioni ...Uno studio su registrazioni da singoli neuroni fa luce su un frequente effetto collaterale dei farmaci per il morbo di Parkinson.Il cast di Sanremo 2021 sta scaldando la voce. Il fitting per i vestiti degli ospiti delle serate live dal Teatro Ariston è ormai alle ultime battute. Ci sono persino le date: Sa ...