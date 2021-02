Tutte le canzoni di successo che gli artisti odiano cantare (Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei miei incubi più grandi è che qualcosa che ho fatto in passato, di cui non vado particolarmente fiera, continui a perseguitarmi, rimanendo legata alla mia persona, anche nel presente. Per fortuna, i miei sbagli ed errori ritornano solo nei miei pensieri nelle notti insonni. C’è qualcuno però che non ha avuto lo stesso destino: si tratta di alcuni artisti che hanno avuto un enorme successo grazie a canzoni di cui non vanno particolarmente fieri, ma che sono praticamente costretti a riproporre ogni volta che salgano su un palco. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei miei incubi più grandi è che qualcosa che ho fatto in passato, di cui non vado particolarmente fiera, continui a perseguitarmi, rimanendo legata alla mia persona, anche nel presente. Per fortuna, i miei sbagli ed errori ritornano solo nei miei pensieri nelle notti insonni. C’è qualcuno però che non ha avuto lo stesso destino: si tratta di alcuni artisti che hanno avuto un enorme successo grazie a canzoni di cui non vanno particolarmente fieri, ma che sono praticamente costretti a riproporre ogni volta che salgano su un palco.

clr96874835 : RT @chiaxloueh: ricapitolando: -lou ha messo le fan art per le canzoni e sono fottutamente tutte MOLTO loud -el e mark entrambi si stanno… - sunvflowerVol6 : io che le ascolto le loro canzoni tutte le mattine e tutte le sere per addormentarmi, so che non sono la sola :) - aiut_ : RT @chiaxloueh: ricapitolando: -lou ha messo le fan art per le canzoni e sono fottutamente tutte MOLTO loud -el e mark entrambi si stanno… - G_sFreakShow : RT @zaynxcherriez: ma c'è qualcunx che ama e ascolta ancora tutte le canzoni dei one direction... - frxnceescx : RT @chiaxloueh: ricapitolando: -lou ha messo le fan art per le canzoni e sono fottutamente tutte MOLTO loud -el e mark entrambi si stanno… -