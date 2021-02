Turismo | aziende e sindacati uniti | “Vaccinare operatori dell’accoglienza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al fine di programmare il rilancio dell’attività turistica “in condizioni di piena tutela della salute”, il 26 gennaio le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato alle imprese del settore, hanno sottoscritto un accordo per richiedere alle autorità l’accesso tempestivo al programma vaccinale anti Covid-19 per i lavoratori del settore. L’accordo “individua nella vaccinazione contro SARS-CoV-2/Covid-19 uno strumento utile a garantire l’esercizio in piena sicurezza dell’attività turistica sia con riferimento agli addetti, sia riguardo alla generalità della popolazione”. Si legge: “In considerazione della necessità di riservare ai lavoratori del settoreparticolare attenzione nell’attuazione del piano ...