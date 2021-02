"Trump ha usato la folla come cannone contro il Congresso": l'accusa per l'impeachment (Di martedì 2 febbraio 2021) Donald Trump ha “istigato la frenesia della folla da lui convocata a Washington e l’ha puntata come un cannone contro Pennsylvania Avenue”. È quanto scrivono i manager dell’impeachment, i dieci deputati democratici che svolgeranno il ruolo di procuratori dell’accusa nel processo contro Donald Trump che inizierà il 9 febbraio al Senato, concludendo quindi che l’ex presidente è “unicamente responsabile” di quello che è avvenuto, cioè l’assalto al Congresso in cui sono morte cinque persone. “Se provocare una rivolta insurrezionale contro una sessione riunita del Congresso dopo aver perso le elezioni non è un reato da impeachment, è difficile immaginare cosa possa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Donaldha “istigato la frenesia dellada lui convocata a Washington e l’ha puntataunPennsylvania Avenue”. È quanto scrivono i manager dell’, i dieci deputati democratici che svolgeranno il ruolo di procuratori dell’nel processoDonaldche inizierà il 9 febbraio al Senato, concludendo quindi che l’ex presidente è “unicamente responsabile” di quello che è avvenuto, cioè l’assalto alin cui sono morte cinque persone. “Se provocare una rivolta insurrezionaleuna sessione riunita deldopo aver perso le elezioni non è un reato da, è difficile immaginare cosa possa ...

zazoomblog : Usa: manager impeachment ‘Trump ha usato folla come cannone contro Congresso’ (2) - #manager #impeachment #‘Trump… - zazoomblog : Usa: manager impeachment ‘Trump ha usato folla come cannone contro Congresso’ (2) - #manager #impeachment #‘Trump… - TV7Benevento : Usa: manager impeachment, 'Trump ha usato folla come cannone contro Congresso' (2)... - DomeDellaValle : @WaldoVanVerhoek Sei un idiota. Ma torna a scuola povero coglione. Avete incolpato Trump per anni ogni volta che su… - Maximinelli : @Aramcheck76 @Claudio18709041 @razorblack66 Allo stesso tempo non è stato usato il dato allarmante per non demonizz… -