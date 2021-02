Truman - Un vero amico è per sempre | ecco di che razza è il cane del film

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ilpresente in- Unè per, amato da tutti i membri del cast, era un meraviglioso chiamato Troilo. Ildiin- Unè perera un Bullmastiff e il suonome era Troilo; durante la premiere delil regista Cesc Gay ha rivelato che ilche interpretavaè morto pochi mesi dopo la fine delle riprese per cause naturali. Ricardo Darin, il protagonista del, ha impiegato mesi per superare la scomparsa di Troilo: i due erano diventati molto legati sul set, avendo passato assieme ogni giorno per l'intera durata delle riprese. In seguito Darin ha ...

Il cane presente in Truman - Un vero amico è per sempre, amato da tutti i membri del cast, era un meraviglioso chiamato Troilo. Il cane di Truman in Truman - Un vero amico è per sempre era un Bullmast ...