Trenitalia, secondo treno Rock per la Campania: stamattina la consegna (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ arrivato oggi sui binari della Campania un altro treno Rock di Trenitalia, secondo dei 37 nuovi treni previsti dal contratto di servizio. Insieme al nuovo convoglio è stato consegnato anche un Taf (treno alta frequentazione) completamente rinnovato. Alla breve cerimonia di presentazione, avvenuta nell’impianto di manutenzione di Napoli Centrale, hanno preso parte il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Per la Regione Campania era presente anche Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania, per Trenitalia Sabrina De Filippis, direttore della Divisione Passeggeri ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ arrivato oggi sui binari dellaun altrodidei 37 nuovi treni previsti dal contratto di servizio. Insieme al nuovo convoglio è statoto anche un Taf (alta frequentazione) completamente rinnovato. Alla breve cerimonia di presentazione, avvenuta nell’impianto di manutenzione di Napoli Centrale, hanno preso parte il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e l’amministratore delegato di, Luigi Corradi. Per la Regioneera presente anche Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della, perSabrina De Filippis, direttore della Divisione Passeggeri ...

