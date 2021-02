Trasporto aereo, ACI Europe conferma outlook negativo per 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il 2021 sarà un altro anno difficile per il Trasporto aereo, che sperimenterà una contrazione del traffico compresa fra -56% (scenario più ottimistico) e -64% (scenario peggiore) a causa della pandemia di Covid-19 e della diffusione delle sue varianti. Lo ha detto Oliver Jankovec, direttore di ACI Europe, associazione che rappresenta oltre 500 aeroporti in UE, nel corso del webinar “Covid-tested flights. The way forward – Aeroporti di Roma”. Secondo ACI Europe, la campagna vaccinazioni Europea è in ritardo ed appare “non realistico” immaginare il raggiungimento del target di vaccinazioni del 70% entro l’estate. L’immunità slitterà dunque più tardi, al 4° trimestre 2021 ed anche oltre, con conseguenze negative sul Trasporto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilsarà un altro anno difficile per il, che sperimenterà una contrazione del traffico compresa fra -56% (scenario più ottimistico) e -64% (scenario peggiore) a causa della pandemia di Covid-19 e della diffusione delle sue varianti. Lo ha detto Oliver Jankovec, direttore di ACI, associazione che rappresenta oltre 500 aeroporti in UE, nel corso del webinar “Covid-tested flights. The way forward – Aeroporti di Roma”. Secondo ACI, la campagna vaccinazionia è in ritardo ed appare “non realistico” immaginare il raggiungimento del target di vaccinazioni del 70% entro l’estate. L’immunità slitterà dunque più tardi, al 4° trimestreed anche oltre, con conseguenze negative sul...

Il 2021 sarà un altro anno difficile per il trasporto aereo , che sperimenterà una contrazione del traffico compresa fra - 56% (scenario più ottimistico) e - 64% (scenario peggiore) a causa della pandemia di Covid - 19 e della diffusione delle ...

Trasporto aereo: Troncone (Adr), prorogare periodo sperimentazione voli Covid - tested

Roma, 02 feb 11:28 - La proposta di Aeroporti di Roma prevede test rapidi prima della partenza per chiunque provenga da aree critiche, in modo da garantire la...

