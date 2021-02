Transcendence | Johnny Depp | In trent' anni il film diventerà realtà

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante il tour promozionale diha discusso l'intelligenza artificiale, il suo rapporto con la tecnologia e la trama del. Durante un'intervista con MTV News, interprete del protagonista di, ha parlato del, dell'intelligenza artificiale e del fatto che, almeno secondo lui, "siamo molto vicini al giorno in cui il tipo di tecnologia che vediamo neldiventi qualcosa di più della trama di una sceneggiatura hollywoodiana." "Se guardi ilcon superficialità vedi una semplice trama fantascientifica", ha dettonell'intervista di MTV. "Ma se scavi un po' più a fondo capisci che la tecnologia che usiamo nelè molto ...

Durante il tour promozionale di Transcendence Johnny Depp ha discusso l'intelligenza artificiale, il suo rapporto con la tecnologia e la trama del film. Durante un'intervista con MTV News Johnny Depp, ...Il brevetto di Microsoft per poter creare un chatbot basata su persone vive o anche morte grazie ai dati raccolti online ...