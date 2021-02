Tragedia sul Litorale Domitio, bimbo di 2 anni ucciso dal papà dopo lite familiare (Di martedì 2 febbraio 2021) lite familiare finisce in Tragedia, muore bimbo di 2 anni. I fatti sono accaduti questa mattina a Castel Volturno. Un bambino di origini straniere è stato assassinato in circostanze ancora tutte da chiarire ma che farebbero pensare ad una lite in domestica. La madre del piccolo si è presentata al pronto soccorso di Pineta Grande L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021)finisce in, muoredi 2. I fatti sono accaduti questa mattina a Castel Volturno. Un bambino di origini straniere è stato assassinato in circostanze ancora tutte da chiarire ma che farebbero pensare ad unain domestica. La madre del piccolo si è presentata al pronto soccorso di Pineta Grande L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

