Toyota GR Supra - Fa drifting da sola con la guida assistita - VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Cosa c'è di strano in una Toyota Gr Supra che disegna cerchi con i copertoni driftando su una distesa d'asfalto? Apparentemente nulla, salvo il fatto che le mani sul volante, così come il piede su acceleratore e freno, qui non ce le sta mettendo nessuno. Questo esemplare della coupé giapponese nasce infatti da una collaborazione tra il TRI (Toyota Research Institute) e la Stanford University finalizzata ad esplorare nuove frontiere della guida assistita: quelle che permetterebbero all'auto di gestire in autonomia anche le manovre di emergenza più complesse. Uno show per la sicurezza. Le immagini del VIDEO sono spettacolari e divertenti, ma il lavoro degli ingegneri della Toyota e dei ricercatori americani è tutto fuorché fine a sé stesso. In particolare, i tecnici ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 febbraio 2021) Cosa c'è di strano in unaGrche disegna cerchi con i copertoni driftando su una distesa d'asfalto? Apparentemente nulla, salvo il fatto che le mani sul volante, così come il piede su acceleratore e freno, qui non ce le sta mettendo nessuno. Questo esemplare della coupé giapponese nasce infatti da una collaborazione tra il TRI (Research Institute) e la Stanford University finalizzata ad esplorare nuove frontiere della: quelle che permetterebbero all'auto di gestire in autonomia anche le manovre di emergenza più complesse. Uno show per la sicurezza. Le immagini delsono spettacolari e divertenti, ma il lavoro degli ingegneri dellae dei ricercatori americani è tutto fuorché fine a sé stesso. In particolare, i tecnici ...

MP4DavideFox : @StockCarLiveITA Mi farebbe molto strano vedere il nome Supra in Cup... Mustang e Camaro almeno sono Muscle Car e l… - StockCarLiveITA : @MP4DavideFox Scusa, nelle notifiche mi ero perso la tua risposta. Su questo non so nulla, ma se la tendenza di Che… - andrea_balsamo : RT @ResaleShack: #Modellino della #Toyota #Supra del 1995, in scala 1:24, usata da Brian nel primo capitolo della saga di #fastandfurious.… - ResaleShack : #Modellino della #Toyota #Supra del 1995, in scala 1:24, usata da Brian nel primo capitolo della saga di… - periodicodaily : La vera storia della Toyota Supra di Fast & Furious (video) #Toyota #ToyotaSupra #Fast&Furious #newsmotori -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Supra Toyota Celica, il ritorno! Sarà un SUV?

Eppure ? nel 2018, in un'intervista a Road & Track del 2018, Masayuki Kai, assistente capo ingegnere per la produzione di Toyota Supra, ha dichiarato che la casa giapponese voleva riportare la Celica ...

Nissan Z, il passaggio di testimone si avvicina - FormulaPassion.it

La Toyota Supra è un modello a cui tendere anche sotto il profilo delle prestazioni. Nissan si prepara a sfidare una macchina con un motore che ha più di 380 CV e quasi 500 Nm di coppia. A livello di ...

Una Toyota Supra con 2100 CV che impenna in accelerazione [Video] Autoblog.it Toyota Celica, il ritorno! Sarà un SUV?

Secondo i colleghi di CarBuzz, Toyota il 15 gennaio ha depositato una nuova domanda per registrare il nome Celica presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.La richiesta non significa esplic ...

Toyota, il nome Celica non si tocca.

Il costruttore giapponese deposita una richiesta per conservare i diritti sul nome della celebre coupé uscita di produzione nel 2005. Erede all’orizzonte?

Eppure ? nel 2018, in un'intervista a Road & Track del 2018, Masayuki Kai, assistente capo ingegnere per la produzione di, ha dichiarato che la casa giapponese voleva riportare la Celica ...Laè un modello a cui tendere anche sotto il profilo delle prestazioni. Nissan si prepara a sfidare una macchina con un motore che ha più di 380 CV e quasi 500 Nm di coppia. A livello di ...Secondo i colleghi di CarBuzz, Toyota il 15 gennaio ha depositato una nuova domanda per registrare il nome Celica presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.La richiesta non significa esplic ...Il costruttore giapponese deposita una richiesta per conservare i diritti sul nome della celebre coupé uscita di produzione nel 2005. Erede all’orizzonte?