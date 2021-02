Totti-Blasi, lui racconta la prima uscita: “Ha dato una botta con la mia Ferrari a…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel corso di un trailer della serie a lui dedicata, "Speravo de morì prima", Francesco Totti ha raccontato così la prima uscita ufficiale con l'attuale moglie Ilary Blasi: "L'ho portata al Fungo, ristorante all'ultimo piano di una torre all'Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede una botta forte al muretto... L'avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente... Ha dato una botta!".(Corriere dello Sport) Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel corso di un trailer della serie a lui dedicata, "Speravo de morì", Francescohato così laufficiale con l'attuale moglie Ilary: "L'ho portata al Fungo, ristorante all'ultimo piano di una torre all'Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede unaforte al muretto... L'avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente... Hauna!".(Corriere dello Sport) Golssip.

