Torna Boris | la forza liberatrice della verità

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia è clamorosa, la tensione spasmodica,4 sembra proprio destinato a diventare realtà. Renè Ferretti ritornerà sul set di “Gli occhi del cuore”, la fiction dentro la fiction che Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico hanno raccontato in tre, indimenticabili, stagioni di? La prima stagione andò in onda il 16 aprile del 2007. Non ci credeva nessuno. Lo ricordo bene. L’idea di una serialità italiana che prendeva il suo nome da un pesciolino in una boccia sembrava un’idea tipica da pubblicitario che si reinventa autore televisivo. 5 anni dopo il Taormina Film Festival, nella persona del suo direttore (cioè, io), assegnava a tutti e tre il Cariddi d’Oro (lo stesso premio, per intenderci, che ad un certo punto hanno preso insieme Gassman, Sordi e la Vitti). Feci una bellissima “masterclass” con loro, ed una cena ...