Torino: dopo aver ucciso madre e figlio, il marito ha infierito sul corpo di lei (Di martedì 2 febbraio 2021) L’autopsia sul corpo di Teodora Casasanta, uccisa a Carmagnola insieme al figlio di 5 anni dal marito Alexandro Riccio, evidenzia una furia e una violenza disumane. Una violenza inaudita. Una furia omicida senza precedenti. E’ così che Alexandro Riccio ha assassinato la moglie ed il figlio, per poi tentare – in vano – di suicidarsi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 febbraio 2021) L’autopsia suldi Teodora Casasanta, uccisa a Carmagnola insieme aldi 5 anni dalAlexandro Riccio, evidenzia una furia e una violenza disumane. Una violenza inaudita. Una furia omicida senza precedenti. E’ così che Alexandro Riccio ha assassinato la moglie ed il, per poi tentare – in vano – di suicidarsi L'articolo proviene da Leggilo.org.

c_appendino : ?? Buona domenica, Torino! Dopo quella della Pellerina, oggi vi portiamo alla scoperta di una nuova forestazione ur… - quotidianopiem : Sequestrati a Torino 1,2 chili di amnesia dopo un controllo in auto - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito fino al termine della stagione il difensore Daniele #Ruga… - JuveReTransfers : UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito fino al termine della stagione il difensore Daniele… - solops : Sequestrati a Torino 1,2 chili di amnesia dopo un controllo in auto -