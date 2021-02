Tommaso Zorzi lancia una frecciatina ad Iconize? “Che ha fatto quel verme del mio ex?” – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera, Tommaso Zorzi e Dayane Mello sono stati chiamati da Alfonso Signorini in confessionale per commentare il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Com’è noto, sia Tommaso che Dayane non vedono di buon occhio la relazione nata tra i due; in particolare, i rapporti tra Giulia e l’infuencer milanese ultimamente stanno risentendo di numerose tensioni e discussioni. Ad un certo punto, Alfonso ha chiesto a Tommaso se lui, nei rapporti di coppia, è incline alla gelosia, spiegando che un suo ex fidanzato avrebbe irretito Francesco Oppini a Live – Non è la d’Urso: “Tu sei geloso, Tommaso? Te lo chiedo perchè ieri sera, a Live – Non è la d’Urso, un tuo ex ha fatto la corte a Francesco Oppini. Ti dico soltanto questo.” Tommaso ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera,e Dayane Mello sono stati chiamati da Alfonso Signorini in confessionale per commentare il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Com’è noto, siache Dayane non vedono di buon occhio la relazione nata tra i due; in particolare, i rapporti tra Giulia e l’infuencer milanese ultimamente stanno risentendo di numerose tensioni e discussioni. Ad un certo punto, Alfonso ha chiesto ase lui, nei rapporti di coppia, è incline alla gelosia, spiegando che un suo ex fidanzato avrebbe irretito Francesco Oppini a Live – Non è la d’Urso: “Tu sei geloso,? Te lo chiedo perchè ieri sera, a Live – Non è la d’Urso, un tuo ex hala corte a Francesco Oppini. Ti dico soltanto questo.”...

