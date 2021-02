Tiki Taka, Raffaella Fico al posto di Georgina? La rivelazione su CR7 lascia senza parole (Di martedì 2 febbraio 2021) Showgirl, modella e attrice.Raffaella Fico torna a far parlare di sé e della sua storia con Cristiano Ronaldo. La soubrette napoletana ha ricordato a Tiki Taka la sua relazione con il campione della Juventus, oggi felicemente fidanzato con Georgina Rodriguez, che nel 2017 gli ha regato la sua figlia minore: Alana Martina.L'ex di Mario Balotelli, mamma della figlia Pia, e CR7 si sono amati per undici mesi quando il fenomeno portoghese giocava ancora al Manchester United. La Fico, reduce dalla fine della liaison con il facoltoso imprenditore Giulio Fratini, conserva un bel ricordo del numero 7 bianconero, ma nel salottino di Piero Chiambretti, ha sottolineato di non volersi mai trovare al posto della wag più invidiata d'Italia: "Io al posto di ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Showgirl, modella e attrice.torna a far parlare di sé e della sua storia con Cristiano Ronaldo. La soubrette napoletana ha ricordato ala sua relazione con il campione della Juventus, oggi felicemente fidanzato conRodriguez, che nel 2017 gli ha regato la sua figlia minore: Alana Martina.L'ex di Mario Balotelli, mamma della figlia Pia, e CR7 si sono amati per undici mesi quando il fenomeno portoghese giocava ancora al Manchester United. La, reduce dalla fine della liaison con il facoltoso imprenditore Giulio Fratini, conserva un bel ricordo del numero 7 bianconero, ma nel salottino di Piero Chiambretti, ha sottolineato di non volersi mai trovare aldella wag più invidiata d'Italia: "Io aldi ...

