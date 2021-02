The Suicide Squad: John Cena ha mangiato 40 empanadas per una scena del film (Di martedì 2 febbraio 2021) John Cena ha raccontato di aver mangiato 40 empanadas in un colpo solo per The Suicide Squad: a detta del wrestler, l'idea sarebbe stata di James Gunn. John Cena ha raccontato di aver mangiato 40 empanadas in un colpo solo durante le riprese di The Suicide Squad di James Gunn. Addio agli addominali e benvenuto a un corpo nuovo di zecca e saturo di fagottini di pasta ripieni tipici dell'America Latina! John Cena ha avuto modo di raccontare la lavorazione di Suicide Squad: Missione Suicida in occasione del Tonight Show di Jimmy Fallon e ha mostrato la sua fotografia mentre regge la 37esima empanada. Come riportato da The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021)ha raccontato di aver40in un colpo solo per The: a detta del wrestler, l'idea sarebbe stata di James Gunn.ha raccontato di aver40in un colpo solo durante le riprese di Thedi James Gunn. Addio agli addominali e benvenuto a un corpo nuovo di zecca e saturo di fagottini di pasta ripieni tipici dell'America Latina!ha avuto modo di raccontare la lavorazione di: Missione Suicida in occasione del Tonight Show di Jimmy Fallon e ha mostrato la sua fotografia mentre regge la 37esima empanada. Come riportato da The ...

