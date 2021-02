The Nevers | il teaser trailer e le foto della nuova serie di Joss Whedon

(Di martedì 2 febbraio 2021) The, lacreata e prodotta da, arriverà sugli schermi ad aprile e HBO ha diffuso ile le primeufficiali. Theè lacreata dae il primoe leregalano un assaggio dell'atmosfera estoria al centro delle puntate in onda negli Stati Uniti a partire da aprile. Nel video si vedono infatti i poteri delle protagoniste e il modo in cui la società reagisce alla presenza di persone dotate di capacità sovrannaturali, oltre a sequenze d'azione e alla spettacolare ricostruzioneLondra ...

è la nuova serie creata da Joss Whedon e il primo teaser trailer e le foto regalano un assaggio dell'atmosfera e della storia al centro delle puntate in onda negli Stati Uniti a partire da ...Teaser ufficiale di, la serie creata da Joss Whedon per HBO, in arrivo su HBO Max ad aprileHBO debutta un primo trailer per The Nevers, una nuova serie sci-fi ideata dal creatore di Buffy L'Ammazzavampiri, Joss Whedon.The Nevers, la nuova serie creata e prodotta da Joss Whedon, arriverà sugli schermi ad aprile e HBO ha diffuso il teaser trailer e le prime foto ufficiali. The Nevers è la nuova serie creata da Joss W ...