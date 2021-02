The Lincoln Lawyer | Neve Campbell nel cast della serie Netflix

(Di martedì 2 febbraio 2021)affiancherà Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell'ex moglie del protagonista, Maggie McPherson, nellache torna ad adattare i romanzi di Michael Connelly. Dopo il ritorno nel terrificante universo di Scream,Cambell farà il suo ingresso neldi Thetv prodotta dae firmata da David E. Kelley. L'attrice affiancherà il protagonista Manuel Garcia-Rulfo, che interpreta l'avvocato Mickey Haller, nel ruolo di Maggie McPherson. Maggie è la prima ex moglie di Mickey, appassionata Procuratore Distrettuale nota presso i colleghi come "Maggie McFierce" per la sua totale dedizione al lavoro. Pur essendo in perenne conflitto con l'ex marito, sotto sotto i due si ...

Neve Campbell affiancherà Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell'ex moglie del protagonista, Maggie McPherson, nella serie Netflix che torna ad adattare i romanzi di Michael Connelly. Dopo il ritorno nel terrificante universo di Scream, Campbell farà il suo ingresso nel legal drama di The Lincoln Lawyer prodotta da Netflix e firmata da David E. Kelley.