Test antigenici alunni, docenti e ATA: Lazio proroga la campagna al 31 marzo (Di martedì 2 febbraio 2021) La campagna di Test antigenici per alunni e operatori delle scuole e servizi educativi del Lazio è stata prorogata al 31 marzo. Così informa una nota della Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladipere operatori delle scuole e servizi educativi delè statata al 31. Così informa una nota della Regione. L'articolo .

RegioneLazio : Oggi su oltre 8mila tamponi e quasi 5mila antigenici per un totale di oltre 13mila test, si registrano 717 casi pos… - Agenzia_Ansa : #Covid - Sono stati 142.419 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con… - Doom3Gloom : RT @LucaFerrettiEvo: @fo1984 @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW @mtizzoni @ciro @AurelianoStingi @Doom3Gloom La variante inglese non elu… - LatinaBiz : Legenda Nella giornata del 1 febbraio nella Regione Lazio, su oltre 8mila tamponi e quasi 5 mila antigenici per un… - docdrugztore : RT @AnnDePa: „Esiste il rischio che le varianti altamente infettive siano infettive anche con cariche virali che non possono essere trovate… -