Terna prima electric utility al mondo nel Dow Jones Sustainability Index (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Terna, il più grande operatore di rete per la trasmissione elettrica in Europa, si conferma – per il terzo anno consecutivo – al primo posto mondiale nel settore electric Utilities del Dow Jones Sustainability World Index per performance di sostenibilità. E' questo il risultato della recente revisione condotta dall'agenzia di rating di sostenibilità SAM – S&P Global su cui si basa l'aggiornamento degli indici Dow Jones Sustainability.In particolare, Terna ha conseguito un punteggio complessivo di 90/100, il più elevato nell'ambito delle utility elettriche (media di settore: 43/100). Il primato trova conferma in 10 dei 23 criteri di valutazione applicabili all'azienda: Terna è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –, il più grande operatore di rete per la trasmissione elettrica in Europa, si conferma – per il terzo anno consecutivo – al primo posto mondiale nel settoreUtilities del DowWorldper performance di sostenibilità. E' questo il risultato della recente revisione condotta dall'agenzia di rating di sostenibilità SAM – S&P Global su cui si basa l'aggiornamento degli indici Dow.In particolare,ha conseguito un punteggio complessivo di 90/100, il più elevato nell'ambito delleelettriche (media di settore: 43/100). Ilto trova conferma in 10 dei 23 criteri di valutazione applicabili all'azienda:è ...

M_Whitegoat : RT @TernaSpA: Con un punteggio di 90 su 100 Terna si conferma per il terzo anno consecutivo al primo posto mondiale nel settore Electric Ut… - lucip1985 : RT @TernaSpA: Con un punteggio di 90 su 100 Terna si conferma per il terzo anno consecutivo al primo posto mondiale nel settore Electric Ut… - TernaSpA : Con un punteggio di 90 su 100 Terna si conferma per il terzo anno consecutivo al primo posto mondiale nel settore E… - impresagreen : Terna è la prima 'electric utility' italiana ad aderire al circuito Nasdaq Sustainable Bond Network: Gli investimen… - DanieleBerghino : @BusaFabio @KersevanRoberto ...per far girare anche solo una macchina. E con i dati di Terna che conosci anche tu l… -