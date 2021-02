Tennis, ATP Melbourne 2: esordio vincente per Kyrgios. Avanti anche Ruusuvuori e Simon (Di martedì 2 febbraio 2021) Si conclude senza grandi sorprese la seconda giornata dell’ATP Melbourne 2. C’era grande attesa per l’esordio stagionale di Nick Kyrgios. Il Tennista australiano è riuscito ad imporsi, con non poca fatica, sul transalpino Alexandre Muller con il punteggio di 3-6 6-4 7-6(4). Al secondo turno il 25enne nativo di Canberra si troverà di fronte il connazionale Harry Bourchier numero 325 del ranking ATP. Vince senza problemi il finlandese Emil Ruusuvuori che si è imposto in maniera netta su Viktor Troicki (6-3 6-4), in un match che sulla carta avrebbe potuto presentare diverse difficoltà. E’ bastato un doppio 6-4 al francese Gilles Simon per avere la meglio sullo svedese Elias Ymer. Tra i Tennisti di casa si è messo in luce Andrew Harris capace di vincere in tre set (5-4 6-4 ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Si conclude senza grandi sorprese la seconda giornata dell’ATP2. C’era grande attesa per l’stagionale di Nick. Ilta australiano è riuscito ad imporsi, con non poca fatica, sul transalpino Alexandre Muller con il punteggio di 3-6 6-4 7-6(4). Al secondo turno il 25enne nativo di Canberra si troverà di fronte il connazionale Harry Bourchier numero 325 del ranking ATP. Vince senza problemi il finlandese Emilche si è imposto in maniera netta su Viktor Troicki (6-3 6-4), in un match che sulla carta avrebbe potuto presentare diverse difficoltà. E’ bastato un doppio 6-4 al francese Gillesper avere la meglio sullo svedese Elias Ymer. Tra iti di casa si è messo in luce Andrew Harris capace di vincere in tre set (5-4 6-4 ...

