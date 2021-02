«Tenetevi pronti, si torna al voto». Ma sui grillini piomba il Fattore Carelli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bisogna isolare il Fattore Carelli e le reazioni che ha suscitato per capire cosa succede nel Movimento 5 Stelle che pian piano, mentre scorre la giornata prende coscienza che il tentativo di rimettere insieme la maggioranza attorno a Giuseppe Conte sta naufragando. Nel pomeriggio, appena Emilio Carelli annuncia la sua intenzione di uscire dal Movimento 5 Stelle si diffonde un’inquietudine insolita presso i gruppi parlamentari grillini, che pure sono assuefatti agli addii. È l’ennesimo eletto che abbandona il M5S (il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bisogna isolare ile le reazioni che ha suscitato per capire cosa succede nel Movimento 5 Stelle che pian piano, mentre scorre la giornata prende coscienza che il tentativo di rimettere insieme la maggioranza attorno a Giuseppe Conte sta naufragando. Nel pomeriggio, appena Emilioannuncia la sua intenzione di uscire dal Movimento 5 Stelle si diffonde un’inquietudine insolita presso i gruppi parlamentari, che pure sono assuefatti agli addii. È l’ennesimo eletto che abbandona il M5S (il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

