borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - La7tv : #lariachetira @IvanScalfarotto (Italia Viva): 'Questo tavolo sta facendo ciò che il Presidente del Consiglio si è p… - zazoomblog : Tavolo di governo si va avanti fino alle 18 Fico: Stasera salgo al Colle Tajani: maggioranza Ursula non esiste -… - gianAnt48908531 : Il lodo della discordia: l'ultima lite è sulla giustizia. Il tavolo di Fico chiede più tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tavolo governo

Lo ha detto lo stesso Fico intervenendo poco dopo le 15 alsul programma, a cui ha riunito negli ultimi due giorni i partiti della maggioranza in seguito alla crisi di. Dopo aver ...'Non riconoscere che il M5s ha mostrato una nuova disponibilità significa cercare pretesti per rompere', scrive su Twitter il senatore Pietro Grasso (Leu), presente al. Per il leader Iv Matteo ...Roma, 2 feb (Adnkronos) - "I 5s oggi hanno accettato sulla giustizia quello che non avevano mai accettato prima. Non andare a vedere mi pare pazzesco". Lo scrive Andrea Orlando, in una conversazione s ...ROMA – Se Roma avesse riconosciuti poteri e risorse ci sarebbe un fiorire veloce di candidati a sindaco. Si vota tra circa quattro mesi e, caso unico nella storia politica della città, gli schierament ...