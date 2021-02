Tavolo di governo, Fico: 'Non c'è disponibilità a dare vita a una maggioranza' | M5s accusa Renzi: 'Solo interesse per le poltrone' (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Allo stato attuale permangono distanze politiche alla luce delle quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza '. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Allo stato attuale permangono distanze politiche alla luce delle quali non ho registrato unanimeperalla'. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto, ...

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - ItaliaViva : Ci siamo assunti una responsabilità scomoda per indurre il Governo a prendere delle decisioni serie. Ed è esattamen… - Vincenzo24d : Il tavolo per il nuovo Governo. Salta intesa nella maggioranza. @matteorenzi 'E' scontro sui contenuti'. #PD 'Rottura inspiegabile.' - patriziadegioia : RT @ItaliaViva: Ci siamo assunti una responsabilità scomoda per indurre il Governo a prendere delle decisioni serie. Ed è esattamente ciò c… -