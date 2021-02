Tavolo di governo, Conte ter in alto mare: si tratta ancora | Tajani: 'La maggioranza Ursula non esiste' (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo quasi scaduto per risolvere la crisi di governo . In giornata il presidente della Camera, Roberto Fico , concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Quirinale a riferire. Sul Tavolo della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo quasi scaduto per risolvere la crisi di. In giornata il presidente della Camera, Roberto Fico , concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Quirinale a riferire. Suldella ...

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - La7tv : #lariachetira @IvanScalfarotto (Italia Viva): 'Questo tavolo sta facendo ciò che il Presidente del Consiglio si è p… - codeghino10 : Andrea Orlando, il 'lodo' per salvare il governo. Italia Viva 'ribalta il tavolo' di Fico: 'Nessun accordo', salta… - codeghino10 : Governo in crisi, Conte ter ancora al palo: al tavolo dialogo e zuffe. Iv vuole il Mes, M5S no - Il Messaggero… -