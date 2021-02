Tanti Auguri a Salvatore Esposito | il boss più amato della televisione!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dai vicolisua Napoli alle grandi strade di Chicago.è l’italiano che c’è l’ha fatta, portando all’estero la sua arte in una grande produzione internazionale, quella di “Fargo“. Il personaggio di Genny Savastano lo ha reso noto in tutto il mondo e dal 2014, anno in cui fu trasmessa la prima stagione di “Gomorra“, il suo successo come attore è in continua ascesa. La sua interpretazione magistrale ha saputo raccontare al pubblico la realtà complessaCamorra e i meccanismi che muovono gli affiliati ad agire. Il suo Gennaro è cambiato insieme al tempo e alla presa di coscienza di avere potere e volerlo esercitare sugli altri. Da docile e cocco di mamma si è trasformato nel sanguinario leader che il pubblico ha visto nella quarta stagioneserie tv e attende con ...