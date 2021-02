Tamponi sprint, gara della Regione Campania da tre milioni per i centri privati (Di martedì 2 febbraio 2021) Il bando è di quelli che, rientrando nelle cosiddette manifestazioni d'interesse, prevedono una selezione rapida per l'individuazione dell'operatore, senza l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ... Leggi su napoli.repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) Il bando è di quelli che, rientrando nelle cosiddette manifestazioni d'interesse, prevedono una selezione rapida per l'individuazione dell'operatore, senza l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ...

ConfindustriaSa : RT @rep_napoli: Tamponi sprint, gara della Regione Campania da tre milioni per i centri privati [di Giuseppe del Bello] [aggiornamento dell… - rep_napoli : Tamponi sprint, gara della Regione Campania da tre milioni per i centri privati [di Giuseppe del Bello] [aggiorname… - Notiziedi_it : Tamponi sprint, gara della Regione Campania da tre milioni per i centri privati -