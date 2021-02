Tagli sulle pensioni per colpa del Covid: cosa cambia (Di martedì 2 febbraio 2021) Torniamo a occuparci delle pensioni. Si profila un anno difficile per i pensionati e per chi in pensione sta per andarci. A causa della crisi dettata dal Covid, infatti, si registreranno Tagli più o meno cospicui sugli assegni causati dall’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo che penalizzeranno i contribuenti. E anche la prospettiva a lungo termine, ovvero quella che coinvolge i giovani di oggi, non fa certo ben sperare. Insomma una situazione non rosea con i Tagli sulle pensioni che diventano una triste realtà con cui fare i conti. Ma andiamo con ordine per capire quanto il Coronavirus abbia inciso – e inciderà – sulla riduzione della cifra spettante a tutti coloro che sono in prossimità di andare in pensione e ai giovani di oggi che invece ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021) Torniamo a occuparci delle. Si profila un anno difficile per i pensionati e per chi in pensione sta per andarci. A causa della crisi dettata dal, infatti, si registrerannopiù o meno cospicui sugli assegni causati dall’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo che penalizzeranno i contribuenti. E anche la prospettiva a lungo termine, ovvero quella che coinvolge i giovani di oggi, non fa certo ben sperare. Insomma una situazione non rosea con iche diventano una triste realtà con cui fare i conti. Ma andiamo con ordine per capire quanto il Coronavirus abbia inciso – e inciderà – sulla riduzione della cifra spettante a tutti coloro che sono in prossimità di andare in pensione e ai giovani di oggi che invece ci ...

