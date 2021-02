Supplenti Covid | proroga contratto al 30 giugno | cosa cambierebbe Emendamento Milleproroghe

(Di martedì 2 febbraio 2021) Decreto2021: il M5S, a firma Virginia Villani, ha presentato unper ladei contratti(insegnanti e personale ATA) fino al 302021. Naturalmente non sappiamo ancora se l'sarà considerato ammissibile e se potrà rientrare nel provvedimento definitivo. L'articolo .

... che ha preso la decisione onde evitare l'ulteriore diffondersi del. L'ordinanza di ... a causa di tre docenti positive, ed in mancanza di, le lezioni si tengono solo al mattino (la ...Stipendio, organicopuò ancora rientrare nella emissione speciale del 25 gennaio. Nota Ministero Sono stati elaborati i 43.303 ratei di contratto che alla data del 21 gennaio sono stati ...Nuovi casi di Coronavirus all’interno degli istituti scolastici vibonesi. Questa mattina sono uscite in anticipo, rispetto all’orario previsto, ben 5 classi della scuola elementare Don Bosco a causa ...Il Movimento 5 stelle ha proposto vari emendamenti riguardo la scuola, tra cui eliminare il vincolo quinquennale per i docenti.