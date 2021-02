Sul totoministri Matteo rischia di rompersi il… Colle Il capo di Iv non vuole Gualtieri | sta preparando il bis di Savona Nel 2018 Mattarella impedì la nomina del professore caro alla Lega

(Di martedì 2 febbraio 2021)Renzi è tornato sulla scena e tornando non rinunciasua interpretazione – diciamo frizzante – della politica. E quindi il senatore toscano, che ha sempre detto prima i programmi poi i nomi, si è immediatamente fiondato nel mercato dei ministri facendo sapere i suoi desiderata, opzione peraltro che compete al presidente del Consiglio supportato dal Quirinale, minacciando un governo istituzionale. E si ricordi Renzi della fine che ha fatto Paolo(nella foto) nel governo giallo – verde impallinato dal presidente. In ogni caso l’ex premier ci ha già fatto sapere “ufficialmente” che nonpiù Roberto(Pd) all’Economia per divergenze pregresse sul Recovery Plan e nonneppure Alfonso Bonafede (M5S)...

... trattative in salita: Iv chiede Mes e bicamerale sulle riforme Crisi governo, fonti ...che circolano in questi giorni? Che opzioni per il nuovo esecutivo? Nel caso di mancato accordo...... dovrebbe vedere la luce ancheRecovery ( LO SPECIALE SULLA CRISI DI GOVERNO ). I temi che ancora dividono vedi anche Crisi di governo, dai possibili nomi per il premier alMartedì ...L’altro triestino, il pentastellato Patuanelli, possibile sottosegretario alla presidenza. Serracchiani gioca defilata ...Crisi governo totoministri – martedì 2 febbraio 2021. Il mandato esplorativo di Fico potrebbe richiedere i tempi supplementari.