Sui Consorzi di Bonifica CIA Puglia: bene il reintegro di Borzillo e ora ammodernamento, manutenzioni e potenziamento delle risorse idriche (Di martedì 2 febbraio 2021) «CIA Agricoltori Italiani della Puglia accoglie con soddisfazione la notizia del reintegro di Alfredo Borzillo nella carica di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica: fino a prima dell'interdizione, ha svolto un ottimo lavoro; il nostro auspicio, adesso, è che quel lavoro continui per portare i risultati di cui ha bisogno il mondo dell'agricoltura pugliese». È Raffaele Carrabba, presidente di CIA Puglia, a esprimere la propria soddisfazione per il reintegro di Alfredo Borzillo. «Con il suo ritorno, può riprendere l'azione che mira a valorizzare il ruolo dei Consorzi, con l'auspicio di una revisione dei piani di classifica tale da consentire l'ampliamento della base di contribuenza sui diritti fissi», ha aggiunto ...

