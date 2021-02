Studio Uil sui vaccini anti - Covid: 'A febbraio saranno somministrate 810 dosi al giorno' (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel mese di febbraio, con la distribuzione complessiva di 4.039.823 dosi di vaccino (2.263.950 Pfizer, 686.300 Moderna e 1.089.573 AstraZeneca), si entra nella fase clou del processo di immunizzazione. Leggi su leccotoday (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel mese di, con la distribuzione complessiva di 4.039.823di vaccino (2.263.950 Pfizer, 686.300 Moderna e 1.089.573 AstraZeneca), si entra nella fase clou del processo di immunizzazione.

