Storia: Angelina Jolie mette all'asta il quadro che Churchill dipinse per Roosevelt (Di martedì 2 febbraio 2021) Londra, 2 feb. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Angelina Jolie mette all'asta l'unico dipinto eseguito da Sir Winston Churchill (1874-1965) durante gli anni della seconda guerra mondiale e donato dall'allora premier britannico al presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Il quadro dal titolo "La torre della moschea Koutoubia", realizzato nel gennaio 1943, sarà offerto durante la vendita del catalogo 'Modern British Art' che avrà luogo il 1° marzo da Christie's a Londra. L'opera sarà offerta con un prezzo base di 1.500.000-2.500.000 sterline (2.1-3.4 milioni di dollari), che rappresenta la stima più alta mai indicata per un lavoro dello statista inglese. Secondo Christie's, il quadro potrebbe conquistare il record per una tela ...

