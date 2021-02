(Di martedì 2 febbraio 2021) Fumata nera. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil annunciano ladeldi, inerente alla condizione economica dei lavoratori addetti al servizio dis, in appalto, ...

news_forlicesen : Steward in ospedale, i sindacati: 'Rottura del tavolo di trattativa'. Ora è stato di agitazione -

Ultime Notizie dalla rete : Steward ospedale

ForlìToday

Fumata nera. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil annunciano la rottura del tavolo di trattativa, inerente alla condizione economica dei lavoratori addetti al servizio di stewards, in appalto, ...L'emergenza Coronavirus ha determinato l'introduzione di una nuova figura all'ingresso degli ospedali: si tratta dei cosiddetti '', operatori che garantiscono il rispetto delle misure anti - contagio all'entrata dei presidi e che contribuiscono al controllo degli accessi nelle strutture sanitarie. Questi lavoratori, come ..."Nei prossimi giorni saranno indette assemblee sindacali con i dipendenti per decidere le iniziative sindacali più opportune, anche nell'immediato" ...L’emergenza Coronavirus ha determinato l’introduzione di una nuova figura all’ingresso degli ospedali: si tratta dei cosiddetti “steward”, operatori che garantiscono il rispetto delle misure anti-cont ...