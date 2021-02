Steve Jobs: la figlia Eva dall’equitazione alle copertine glamour (Di martedì 2 febbraio 2021) Non solo una mente sopraffina ed un grande successo nello sport, anche un fisico da modella. Dalla passione per l’equitazione alle copertine dei giornali glamour, Eva Jobs, figlia di Steve Jobs, continua a far parlare di sé Alla fine, le lusinghe di grandi fotografi e grandi marchi hanno avuto la meglio. Eva Jobs, figlia del compianto Steve Jobs, scende da cavallo per mostrarsi in tutta la sua bellezza sulla copertina di Glossier. Una ragazza di 22 anni, figlia di uno dei geni indiscussi del ventesimo secolo, di colui che ha stravolto il mondo dell’informatica – e non solo – grazie alle sue intuizioni geniali. Eva Jobs, finora, ha solo mostrato ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Non solo una mente sopraffina ed un grande successo nello sport, anche un fisico da modella. Dalla passione per l’equitazionedei giornali, Evadi, continua a far parlare di sé Alla fine, le lusinghe di grandi fotografi e grandi marchi hanno avuto la meglio. Evadel compianto, scende da cavallo per mostrarsi in tutta la sua bellezza sulla copertina di Glossier. Una ragazza di 22 anni,di uno dei geni indiscussi del ventesimo secolo, di colui che ha stravolto il mondo dell’informatica – e non solo – graziesue intuizioni geniali. Eva, finora, ha solo mostrato ...

